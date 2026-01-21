Menu Rechercher
Edoardo Bove signe à Watford, 13 mois après son arrêt cardiaque

Edoardo Bove de la Fiorentina @Maxppp

Edoardo Bove a retrouvé un club. Victime d’un arrêt cardiaque durant son prêt à la Fiorentina, le milieu de terrain est revenu du côté de la Roma où son contrat a été rompu il y a quelques jours. C’était pour bien rebondir puisque l’Italien de 23 ans a signé pour 5 ans et demi en faveur de Watford.

Watford Football Club
We are delighted to confirm the signing of Edoardo Bove on a five-and-a-half year contract ✍️🇮🇹
On ne sait pas encore on pourra le revoir sur les terrains, lui qui n’a plus joué depuis ce fameux jour de décembre 2024 où sa carrière a basculé. « J’avais hâte de retrouver les terrains, et le faire avec un club historique comme Watford me remplit d’une immense fierté », a-t-il expliqué dans le communiqué du club anglais. Bove était contraint de quitter l’Italie car son pays interdit de jouer avec un défibrillateur, qu’il s’est fait poser depuis son accident de santé.

