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UEFA Europa Conference League

Strasbourg : un gros forfait confirmé et 2 retours face au Rayo Vallecano

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Emmanuel Emegha @Maxppp
Strasbourg Vallecano

Après la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions, Strasbourg espère en faire autant en Ligue Europa Conférence. Battus 1 à 0 lors de la 1/2 finale aller par la Rayo Vallecano, les Alsaciens comptent bien tout faire pour s’imposer chez eux. Ils seront aidés par leurs supporters puisque la Meinau sera à guichets fermés.

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Pour ce choc, Gary O’Neil ne pourra pas compter sur Emmanuel Emegha, qui a fait une rechute face à Toulouse précise Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Le buteur est forfait pour la rencontre, tout comme les autres spécialistes du poste Joaquin Panichelli et David Fofana qui sont déjà à l’infirmerie avec Anselmino. En revanche, Valentin Barco, qui souffrait d’une entorse de la cheville droite, et Guéla Doué; qui était victime d’un virus, sont a priori aptes.

Pub. le - MAJ le
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