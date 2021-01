Angers - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après un Trophée des Champions remporté sous fond de nouvelles polémiques entre Neymar et les joueurs de l'OM, le Paris Saint-Germain est de retour aux affaires en Ligue 1 (à suivre dès 21h sur Foot Mercato). Et pour ce match en terres angevines, Mauricio Pochettino ne sera pas du déplacement suite à son test positif au covid-19. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino dirigeront ainsi l'équipe ce soir, puis l'entraînement les prochains jours.

Le Paris Saint-Germain n'a en tout cas pas le droit à l'erreur face à une équipe qui ne lui pose généralement pas trop de soucis : les Franciliens ont remporté les 10 dernières confrontations entre les deux équipes toutes compétitions confondues. Mais cette saison, Angers rode autour des places européennes et compte bien freiner le champion de France dans cette course au titre avec l'OL et le LOSC. Les Parisiens restent d'ailleurs sur deux nuls lors de leurs deux derniers déplacements en championnat.

Mbappé sur le banc ?

Pour ce match, Stéphane Moulin devrait sortir un 4-2-3-1 habituel, avec Bernardoni dans les cages, protégé par une arrière-garde composée de Manceau, Traoré, Thomas et Doumbia. Amadou et Coulibaly seront là dans l'entrejeu, avec Fulgini à une position un peu plus avancée. Le duo Pereira Lage - Capelle tentera de faire mal sur les ailes et de servir Diony, la référence offensive, dans les derniers mètres.

En face, on retrouvera sans surprise Keylor Navas dans les cages. Marquinhos et Kimpembe composeront la charnière centrale parisienne, épaulés par Kurzawa et Florenzi sur les flancs. Paredes et Gueye seront alignés devant la défense, avec Marco Verratti un cran plus haut. Devant, Neymar et Di Maria occuperont les ailes de l'attaque parisienne, alors qu'en pointe, on devrait retrouver le revenant Mauro Icardi.