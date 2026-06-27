PSG : les adieux touchants de Mathis Jangeal

Mathis Jangeal va poursuivre sa progression au Portugal, du côté du FC Famalicão. Formé au Paris Saint-Germain depuis 2021, le milieu de terrain français de 18 ans s’est rapidement distingué comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation parisien, jusqu’à en devenir capitaine dans les équipes de jeunes. Acteur du triplé réalisé en U19, vainqueur de la Coupe Gambardella et demi-finaliste de Youth League, il a également connu ses premiers pas avec les professionnels en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre en septembre 2025. Il s’est officiellement engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club portugais.

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Il a d’ailleurs fait ses adieux au club de la capitale sur Instagram : « après 5 ans et demi sous les couleurs du PSG, il est temps pour moi de tourner une page et de relever un nouveau défi. Ces années resteront gravées dans ma mémoire. J’ai vécu des moments incroyables, rencontré des personnes exceptionnelles et porté ce maillot avec fierté à chaque instant. Bien sûr, je n’ai pas toujours été parfait. J’ai commis quelques erreurs en chemin, comme tout le monde, et j’aurais parfois aimé faire certaines choses différemment. Mais une chose n’a jamais changé : mon amour et mon respect pour le Paris Saint-Germain. Mon parcours au Paris saint germain s’arrête , j’ai été fière de gagné la gambardella, 3 titres de champions de France u19 et avoir participé au sacre en ligue 1 . Je pars avec beaucoup de gratitude envers le club, mes coéquipiers, les entraîneurs, le staff et les supporters pour leurs amours inconditionnels. Le PSG a marqué une partie importante de ma vie et de ma carrière et j’en suis très reconnaissant. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Peu importe où l’avenir me mènera, une partie de mon cœur restera à Paris. Merci pour tout. »