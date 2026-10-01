Manchester City : plusieurs clubs de Premier League réclameraient des sanctions

La relégation de Manchester City en Championship pour une seule saison ne serait pas une sanction suffisante aux yeux de plusieurs de ses concurrents. Selon The Guardian, des dirigeants de plusieurs clubs de Premier League souhaitent une punition susceptible d’écarter les Citizens de l’élite pendant une période plus longue, après leur condamnation pour plus de 100 infractions aux règles financières. « Une relégation en Championship pour une saison serait insuffisante », a confié une source d’un club au quotidien britannique, réclamant une sanction proportionnée à l’ampleur et à la durée des faits retenus par la commission indépendante. Les clubs n’auront toutefois aucun rôle direct dans la décision finale.

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Manchester City a fait appel et continue d’affirmer être « innocent des accusations » de la Premier League. La commission dispose d’un large éventail de sanctions, allant d’un retrait de points à une interdiction de recrutement, voire une exclusion du championnat. Plusieurs cadors suivent également le dossier de très près : Manchester United, Arsenal, Tottenham et Liverpool avaient réservé leur droit de poursuivre City en justice en cas de verdict défavorable et auraient déjà commencé à discuter de cette possibilité. Selon le calendrier prévu, la procédure d’appel devrait aboutir d’ici la fin du mois de janvier.