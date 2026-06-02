Menu Rechercher
Commenter 27
Info FM Liga

Accord verbal entre Konaté et le Real Madrid

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ibrahima Konaté, à Liverpool @Maxppp

Le Real Madrid attend avec impatience le résultat de ses élections présidentielles, qui auront lieu le 7 juin prochain. Si Florentino Pérez est réélu, il pourra valider l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche. Mais pas seulement. Selon nos informations, l’accord verbal a été trouvé entre le défenseur français Ibrahima Konaté et le club merengue.

La suite après cette publicité

L’international tricolore, qui est actuellement à Clairefontaine avec les Bleus, a quitté Liverpool en fin de contrat. Il pourrait donc bientôt venir renforcer la défense de la Casa Blanca, en souffrance la saison dernière, sans coûter la moindre indemnité de transfert. Et rejoindre ses compatriotes Mbappé, Tchouameni, Camavinga et Mendy.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier