Accord verbal entre Konaté et le Real Madrid

Le Real Madrid attend avec impatience le résultat de ses élections présidentielles, qui auront lieu le 7 juin prochain. Si Florentino Pérez est réélu, il pourra valider l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche. Mais pas seulement. Selon nos informations, l’accord verbal a été trouvé entre le défenseur français Ibrahima Konaté et le club merengue.

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L’international tricolore, qui est actuellement à Clairefontaine avec les Bleus, a quitté Liverpool en fin de contrat. Il pourrait donc bientôt venir renforcer la défense de la Casa Blanca, en souffrance la saison dernière, sans coûter la moindre indemnité de transfert. Et rejoindre ses compatriotes Mbappé, Tchouameni, Camavinga et Mendy.