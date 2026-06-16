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Coupe du Monde

CdM 2026, RDC : Desabre n’a pas peur du Portugal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sebastien Desabre avec la RDC @Maxppp
Portugal Rép. Dém. Congo

À la veille de l’affiche face au Portugal, l’un des favoris de la compétition, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a affiché sa confiance malgré l’ampleur du défi. Le technicien français estime que les Léopards ont les armes pour rivaliser avec la Seleção et compte sur la force collective de son groupe pour atteindre l’objectif fixé : la qualification pour le tour suivant.

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« Demain, nous jouons contre l’une des meilleures équipes du monde. Nous connaissons cette équipe, nous avons beaucoup de respect pour le Portugal – c’est l’une des meilleures équipes du monde – mais nous sommes très forts et nous imposerons notre style de jeu. C’est un travail d’équipe, il ne s’agit pas seulement de Cristiano Ronaldo. Si nous sommes là, c’est grâce à un travail acharné. Notre première victoire, c’est d’être présents. Nous voulons accéder à la phase suivante : c’est notre but, et nous avons une stratégie pour y parvenir. Les joueurs sont prêts, 100 millions de Congolais nous regardent, nous voulons faire preuve de courage et nous ferons tout notre possible », a déclaré Sébastien Desabre.

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