Liga : Majorque s'impose sur le fil face à Alavés

La deuxième journée de Liga a démarré vendredi par un nul entre le Betis et Cadix (1-1). Ce samedi à 17 heures, Alavés recevait Majorque au Mendizorroza. Sévèrement corrigés par le Real Madrid lors de la première journée (1-4), les hommes de Javier Calleja espéraient se reprendre devant leur public. Tenus en échec par le Betis (1-1) samedi dernier, les visiteurs espéraient bien lancer leur saison ce soir. Pour ce deuxième consécutif à domicile, Calleja optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Joselu en attaque.

De son côté, Luis Garcia Plaza alignait également un 4-2-3-1 et titularisait Kubo et Mboula notamment. Les deux équipes peinaient à se procurer des occasions franches, et les locaux devaient évoluer à 10 après l'heure de jeu suite à l'expulsion de Duarte pour un deuxième jaune (66e). Majorque profitait de cet avantage numérique et ouvrait le score en fin de match par Nino (0-1, 80e). Grâce à leur premier succès de la saison, les hommes de Luis Garcia Plaza s'emparaient provisoirement de la tête de la Liga.

