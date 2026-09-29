Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Éliminatoires CAN

Algérie : Anis Hadj Moussa ne jouera pas contre le Burundi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp
Burundi Algérie

Ce mardi, l’Algérie affronte le Burundi dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (15h). Après un succès ce vendredi face à la Zambie (3-1), les hommes de Brahim Hemdani cherchent à enchaîner. Une rencontre qui se jouera sans Rayan Aït-Nouri, libéré du stage après une légère altercation avec le staff algérien.

La suite après cette publicité

Face au Burundi, Anis Hadj Moussa sera absent selon nos informations. Légèrement touché derrière la cuisse, aucun risque ne sera pris avec l’attaquant de Feyenoord. D’après nos sources, Adil Aouchiche pourrait débuter la rencontre. Le milieu offensif de Schalke était parmi les titulaires dans la mise en place tactique de la veille, tout comme Mohamed Belloumi. Adil Bourabaa, en tribunes lors du dernier match, devrait être présent sur le banc. En l’absence d’Amine Gouiri, Amin Chiakha devrait enchaîner à la pointe de l’attaque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN
Algérie
Anis Hadj Moussa

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Anis Hadj Moussa Anis Hadj Moussa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier