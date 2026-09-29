Algérie : Anis Hadj Moussa ne jouera pas contre le Burundi

Ce mardi, l’Algérie affronte le Burundi dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (15h). Après un succès ce vendredi face à la Zambie (3-1), les hommes de Brahim Hemdani cherchent à enchaîner. Une rencontre qui se jouera sans Rayan Aït-Nouri, libéré du stage après une légère altercation avec le staff algérien.

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Face au Burundi, Anis Hadj Moussa sera absent selon nos informations. Légèrement touché derrière la cuisse, aucun risque ne sera pris avec l’attaquant de Feyenoord. D’après nos sources, Adil Aouchiche pourrait débuter la rencontre. Le milieu offensif de Schalke était parmi les titulaires dans la mise en place tactique de la veille, tout comme Mohamed Belloumi. Adil Bourabaa, en tribunes lors du dernier match, devrait être présent sur le banc. En l’absence d’Amine Gouiri, Amin Chiakha devrait enchaîner à la pointe de l’attaque.