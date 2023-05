PSG : Jérôme Rothen fustige encore Lionel Messi

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Lionel Messi a décide de sortir du silence après sa suspension liée à son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite. La Pulga s’est en effet excusé expliquant qu’il ne savait pas qu’un entraînement était programmé le lendemain de la défaite face à Lorient (1-3). Des excuses qui ne suffisent pas selon Jérôme Rothen qui a encore une fois taclé Messi au micro de RMC.

«Il a fait une erreur, il la reconnaît. Donc déjà ça veut dire que le PSG a eu raison de le sanctionner parce que c’est une faute professionnelle. Je ne suis pas dirigeant du club mais mon avis est simple. Je renvoie la balle à Leo Messi: il est là depuis deux ans, son investissement sur le terrain est-il suffisant et excusable? La réponse est non. Pour moi, le PSG n’a pas besoin de Messi pour être champion de France. Sachant qu’il ne va pas être prolongé et qu’il va partir, que l’aventure se termine comme ça.»

