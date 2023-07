Manchester City sait déjà comment remplacer Walker et Mahrez

La suite après cette publicité

Manchester City parviendra-t-il à faire mieux que la saison dernière ? Pas sûr. Pire, les Skyblues doivent gérer une mini-transition avec de nombreux cadres sur le départ ou déjà parti. C’est le cas d’Ilkay Gundogan, qui a rejoint le FC Barcelone, et bientôt le cas de Kyle Walker et de Riyad Mahrez, en partance vers le Bayern Munich pour le premier et vers Al-Ahli pour le second. Mais si ces derniers étaient des éléments essentiels du succès de Pep Guardiola, le tacticien espagnol possède toujours un coup d’avance. Enfin d’après lui.

En effet, Manchester Evening News rapporte que l’entraîneur de 52 ans sait déjà comment remplacer ces départs. John Stones et Manuel Akanji évolueront plus souvent qu’auparavant sur le côté droit, là où Phil Foden et Cole Palmer pourront parfaitement combler le départ de Riyad Mahrez sur l’aile, toujours sur le même flanc. À noter également que Julian Alvarez peut dépanner à ce poste et que Rico Lewis est une option intéressante à l’avenir pour faire oublier Kyle Walker. Pour le moment, Manchester City semble donc piocher dans son propre vivier, en sachant que Joško Gvardiol est toujours la priorité des Cityzens.

