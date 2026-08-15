PSG : un énorme mystère plane autour de la Coupe Intercontinentale 2026

Le Paris Saint-Germain vient à peine d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès qu’il doit déjà se tourner vers la suite. Mercredi soir à Salzbourg, le club de la capitale a remporté la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), grâce aux réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, confirmant un peu plus son statut de référence sur la scène continentale. Mais la saison parisienne est loin d’être lancée sur un rythme tranquille. Dès dimanche soir, les hommes de Luis Enrique auront rendez-vous avec Lens à Bollaert pour le Trophée des Champions, avec un nouveau trophée à aller chercher. Et derrière cette échéance immédiate se profile déjà une autre finale, beaucoup plus lointaine mais tout aussi prestigieuse sur le papier. La Coupe Intercontinentale de la FIFA doit réunir les champions des six confédérations et offrir au vainqueur de la Ligue des champions une dernière occasion de décrocher un titre mondial en fin d’année. Sur le papier, le PSG doit donc encore disputer cette compétition après avoir déjà remporté l’édition 2025 face à Flamengo, mais l’organisation de son rendez-vous mondial est aujourd’hui entourée d’un épais brouillard.

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Pourtant, Paris est le mieux placé de tous les participants pour connaître son parcours. Sacré champion d’Europe en mai dernier à Budapest face à Arsenal, le PSG est directement qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale et attendra donc tranquillement le nom de son adversaire. Le reste du tableau doit progressivement se construire. Le 26 août prochain, Al-Ahli, champion d’Asie, doit affronter Auckland, représentant de l’Océanie, dans le premier rendez-vous du parcours Afrique-Asie-Pacifique, avant que le vainqueur ne retrouve les Mamelodi Sundowns, champions d’Afrique. De l’autre côté du tableau, Toluca, vainqueur de la Concacaf Champions Cup, attend encore de connaître le champion de la Copa Libertadores pour disputer le Derby des Amériques. Le vainqueur de cette confrontation devra ensuite poursuivre son parcours dans la Challenger Cup, avec l’objectif de gagner le droit d’affronter le PSG pour le titre. Le scénario sportif est donc déjà largement dessiné, avec cinq participants connus et un sixième encore à déterminer. Mais à quelques mois de cette échéance, une question beaucoup plus élémentaire reste sans réponse pour le club parisien et pour l’ensemble des protagonistes.

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Une édition sous haute tension et… sans lieu

La Coupe Intercontinentale est en effet devenue une véritable inconnue sur le plan logistique. Les premiers tours disposent désormais d’un calendrier progressivement établi, mais les trois dernières rencontres, à savoir le Derby des Amériques, la Challenger Cup et surtout la finale, restent dépourvues de date et de lieu officiellement annoncés. Cette situation est particulièrement étonnante pour une compétition dans laquelle doit participer le champion d’Europe en titre, alors que les clubs concernés doivent normalement pouvoir anticiper très en amont leurs déplacements, leur préparation et leur organisation sportive. Le PSG, qui avait remporté l’édition précédente au Qatar face à Flamengo après une séance de tirs au but, se retrouve donc dans une situation singulière. Le Qatar, qui avait accueilli les deux dernières éditions, n’est d’ailleurs pas confirmé pour cette nouvelle édition. Le contexte géopolitique particulièrement tendu au Moyen-Orient complique encore davantage les projections autour de l’événement, alors que la FIFA doit composer avec des considérations de sécurité et de stabilité qui dépassent largement le simple cadre sportif. À moins de quelques mois de la fin de l’année, l’absence de visibilité sur le cadre exact de cette finale interpelle donc forcément. À cette incertitude s’ajoute surtout une crise institutionnelle qui pourrait avoir des conséquences directes sur la participation du PSG.

La FIFA de Gianni Infantino traverse une période de fortes turbulences depuis la controverse autour du projet FIFA Forward Enterprise, qui devait permettre de regrouper et d’exploiter différemment plusieurs actifs commerciaux de l’instance. Le projet a provoqué une réaction extrêmement vive de l’UEFA, qui avait menacé de boycotter les compétitions de la FIFA avant son abandon officiel fin juillet. La menace n’a donc pas disparu des esprits, alors que le rapport de force entre l’instance européenne et Infantino reste particulièrement tendu. La question est forcément sensible pour Paris puisque le PSG est le représentant de l’UEFA dans cette Coupe Intercontinentale et que son président Nasser Al-Khelaïfi occupe également une place importante dans les instances européennes. Rien ne permet à ce stade d’affirmer que le PSG boycottera la compétition et ni le club, ni l’UEFA n’ont annoncé un retrait. Mais dans un contexte où les relations entre les deux institutions sont profondément dégradées et où le cadre géopolitique ajoute une nouvelle couche d’incertitude, la Coupe Intercontinentale 2026 ressemble déjà à une compétition sous haute tension, dont le PSG pourrait être l’un des principaux acteurs sportifs mais aussi l’un des principaux enjeux politiques.