Ligue des Champions (F) : le Paris FC balayé par le Real Madrid

Les joueuses du Paris FC donnaient le coup d’envoi de la quatrième journée de la Ligue des Champions féminine avec ce choc face au Real Madrid, programmé à 18h30. Malheureusement pour les Françaises, le déplacement en Espagne a viré au cauchemar.

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Le PFC s’est incliné 3-0, la faute à des réalisations signées Caruso (55e), Beerensteyn (65e) et Caicedo (81e). Au classement, les Parisiennes – qui courent toujours après leur première victoire dans la compétition – pointent à la quinzième place (sur 18) avec deux petits points au compteur, fruits de deux nuls et de deux défaites.