Ligue des Champions (F) : le Paris FC balayé par le Real Madrid
@Maxppp
Les joueuses du Paris FC donnaient le coup d’envoi de la quatrième journée de la Ligue des Champions féminine avec ce choc face au Real Madrid, programmé à 18h30. Malheureusement pour les Françaises, le déplacement en Espagne a viré au cauchemar.
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Le PFC s’est incliné 3-0, la faute à des réalisations signées Caruso (55e), Beerensteyn (65e) et Caicedo (81e). Au classement, les Parisiennes – qui courent toujours après leur première victoire dans la compétition – pointent à la quinzième place (sur 18) avec deux petits points au compteur, fruits de deux nuls et de deux défaites.
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