EdF : quand Désiré Doué apprend un geste technique à Olise

Avant le deuxième match de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026, ce lundi face à l’Irak (23h00), les Bleus poursuivent leur préparation dans une atmosphère détendue. En effet, après leur succès contre le Sénégal (3-1), les joueurs de Didier Deschamps ont l’air très sereins à l’entraînement. Certains joueurs font notamment parler leurs qualités techniques avec leurs coéquipiers.

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Désiré Doué et Michael Olise sont d’ailleurs concernés par ces petits jeux ces derniers jours. Lors d’un exercice récent, l’attaquant du PSG a montré à son partenaire du Bayern Munich un dribble qu’il apprécie : un passement de jambes suivi d’un double contact. Sous le regard de Lucas Hernandez, l’attaquant bavarois s’est ensuite essayé au geste avec son pied gauche. Sans surprise, il a réussi aussitôt.