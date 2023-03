Bayern-PSG : les regrets de Danilo Pereira après la défaite à Munich en 1/8 de finale

La suite après cette publicité

Quelques instants après la deuxième défaite subie face au Bayern Munich (2-0, 3-0 aux scores cumulés), le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain Danilo Pereira a avoué avoir affronté une équipe supérieure physiquement aux siens. Malgré la deuxième élimination à ce stade de la compétition, l’international de la Seleção espère que le club continuera le travail nécessaire pour aller enfin chercher le sacre européen qu’il lorgne depuis près d’une décennie avec l’arrivée de QSI à sa tête.

«Malheureusement, on doit dire que le Bayern Munich a été meilleur que nous. On a eu des occasions en première période qu’on a pas concrétisées, et en Ligue des Champions, c’est difficile, des erreurs qu’on a faites… c’est dur de sortir comme ça, mais c’est la Champions League. Le Bayern est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd’hui, on n’a pas gagné beaucoup de duels, et quand on est comme ça, c’est difficile, j’ai pas de mots. Pour progresser, on doit être tous ensemble, faire les choses ensemble et pas individuellement. On doit continuer comme ça, à progresser, parce que Paris est grand. On doit être fiers de nous-mêmes, parce qu’on est de grands joueurs. On doit travailler ensemble pour grandir», a-t-il déclaré au micro de Canal +.

