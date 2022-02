Liga : Cadix et le Celta Vigo se neutralisent

Ce samedi à 14h, Cadix (18e) recevait le Celta Vigo (10e) pour le compte de la 24e journée de Liga. La formation andalouse en jaune débutait la rencontre en 4-4-2 alors qu’en face Vigo en maillot bleu ciel évoluait en 4-1-3-2. Au terme d’une première mi-temps très engagée avec très peu d’occasions de part et d'autres, les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge. En début de seconde période les deux formations tentaient de mettre du rythme pour faire la différence. C’était Cadix qui obtenait la première occasion, sur une touche longue Choco Lozano reprenait le ballon dans la surface et obligeait Diturio à un arrêt reflexe pour empêcher l’ouverture du score (58e).

La suite après cette publicité

Le match s'enflammait finalement à dix minutes de la fin, sur une incompréhension avec sa défense le portier de Cadix Jeremias Ledesma concédait un penalty (82e). Mais le gardien argentin se rattrapait bien en repoussant la frappe à ras de terre de Santi Mina (85e). Après cela le match se tendait, les deux équipes multipliaient les tentatives sans réussir à trouver la faille. Monsieur Mateu Lahoz, sifflait finalement la fin de la rencontre sur le score de 0-0. Avec ce match nul, Cadix reste 18e et relégable alors que le Celta Vigo monte à la 9e place, avant les autres matchs de la journée.