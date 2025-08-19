Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League : le onze type de la saison 2024/2025 est connu

Par Aurélien Macedo
1 min.
salah @Maxppp

Après la récompense de meilleur jeune de la saison 2024/2025 qui est revenue à Morgan Rogers (Aston Villa), la cérémonie des PFA Awards. Organisée par le syndicat des joueurs de la Premier League, la remise des trophées a permis d’établir le onze type du dernier exercice. On y retrouve le gardien belge de Nottingham Forest Matz Sels dans les buts alors que son compère Chris Wood figure en attaque.

PFA
The PFA Premier League Team of the Year - voted for by the players. 👏

#PFAawards
Champion, Liverpool place quatre joueurs avec Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Mohamed Salah. Son dauphin Arsenal dispose de trois joueurs représentés avec William Saliba, Gabriel Magalhaes et Declan Rice. On y retrouve Milos Kerkez de Bournemouth et Alexander Isak de Newcastle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
