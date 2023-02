EdF : l’avis tranché de Jean-Michel Aulas sur Corinne Diacre

La suite après cette publicité

Sélectionneure de l’équipe de France depuis le 1er septembre 2017, Corinne Diacre (48 ans) est particulièrement sous le feu des critiques à quelques mois de la Coupe du monde 2023. Critiquant l’attitude du staff et de Corinne Diacre, Wendie Renard (32 ans) a annoncé son retrait des Bleus tant que ces derniers seront en poste. Elle a été suivie dans cette décision par Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani ou encore Perle Morroni. Une vraie fracture qui divise l’équipe de France féminine et qui fragilise surtout la position de Corinne Diacre. Interrogé par L’Équipe à ce sujet, Jean-Michel Aulas estime qu’il paraît compliqué de continuer avec Corrine Diacre sur le banc des Bleues.

«J’ai l’impression que l’on a avancé dans une situation de non-retour. Quand on voit l’encadrement de cette équipe de France, on voit que ce n’est pas du tout comparable aux autres grandes équipes européennes. Je sais que l’on a les meilleures joueuses d’Europe, peut-être du monde, et on n’arrive pas à avoir de résultats […] Le message délivré par les meilleures joueuses françaises, qui sont parmi les meilleures du monde, la Fédération ne peut pas s’asseoir dessus. C’est mon sentiment et mon avis», a ainsi lâché le président de l’Olympique Lyonnais.

