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Ligue 1

PSG : vers un forfait de Zaïre-Emery face au Mans

Par Valentin Feuillette
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp
PSG Le Mans

Le Paris Saint-Germain devrait bien composer sans Warren Zaïre-Emery pour la réception du Mans samedi soir au Parc des Princes, lors de la 6ème journée de Ligue 1, selon L’Equipe. Le milieu de terrain parisien, initialement convoqué par Zinédine Zidane pour la trêve internationale, avait déclaré forfait en raison d’une légère lésion à la cuisse gauche.

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Une infirmerie qui commence à se remplir puisque Warren Zaïre-Emery rejoint Senny Mayulu, lui aussi blessé à la cuisse gauche avec l’équipe de France Espoirs, parmi les absents du PSG pour cette rencontre. Le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque avec son jeune milieu, alors que le calendrier s’annonce chargé avec notamment la réception de Manchester City en Ligue des Champions.

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