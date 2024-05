Mercato, Atlético de Madrid : Antoine Griezmann est disponible à prix cadeau !

C’est le meilleur joueur de l’Atlético de Madrid actuellement, et pour certains, le meilleur joueur de l’histoire du club tout court. Meilleur buteur historique rojiblanco, Grizi sort d’une nouvelle saison plus qu’honorable sur le plan individuel, même si son équipe a un peu déçu après un début de saison canon. Il a ainsi terminé la saison avec 16 réalisations et 6 passes décisives en 33 rencontres de Liga.

La suite après cette publicité

Autant dire que lorsque Diego Simeone choisit sa composition d’équipe avant chaque match, Antoine Griezmann est le premier nom que l’Argentin met sur le papier. Si un été très animé s’annonce du côté de Madrid, avec une révolution dans l’effectif rojiblanco, le Français ne semblait pas être concerné. Mais voilà que L’Equipe dévoile de nouvelles informations sur son avenir.

À lire

Le Real Madrid met un vent à Rodrygo, Manchester United propose un échange fou pour João Félix

Une clause incroyablement basse

Le journal révèle notamment que la clause libératoire du joueur est désormais inférieure aux 15 millions d’euros ! Un prix ridicule pour un joueur qui commence certes à avoir un certain âge, mais qui a prouvé encore faire partie du gratin. Tout club intéressé peut donc se l’offrir sans que les dirigeants colchoneros puissent s’interposer.

La suite après cette publicité

Et des clubs intéressés, il y en a, puisque le quotidien sportif indique que des formations européennes mais aussi américaines tentent de profiter de ce discount. Bien sûr, il faut que le joueur donne son feu vert et qu’il ait envie de partir, ce qui ne semble pas être le cas pour l’instant. Mais une proposition intéressante, en MLS notamment où Griezmann a déjà avoué vouloir jouer, pourrait changer la donne…