FC Barcelone : les vérités du vice-président sur la situation compliquée de Ronald Koeman

Du côté du FC Barcelone, la trêve internationale est arrivée au bon moment. En pleine crise de résultats dernièrement avec une seule victoire toutes compétitions confondues en six matches, dont deux revers difficiles à avaler en Ligue des Champions (0-3 contre le Bayern Munich et le SL Benfica), le Barça a traversé une grosse zone de turbulences... L'entraîneur Ronald Koeman a alors grandement été menacé, jusqu'au samedi 2 octobre et la sortie du président Joan Laporta pour le soutenir publiquement, et ce juste avant la défaite dans le choc contre l'Atlético de Madrid (0-2).

Malgré tout, la situation reste très compliquée pour le technicien néerlandais qui n'aura pas le droit à l'erreur dès la semaine prochaine face à Valence avant un match de C1 contre le Dynamo Kiev. Et dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo, le vice-président des Blaugranas Rafael Yuste en a dit un peu plus sur cette crise et la position délicate de Koeman, et surtout pourquoi il a été maintenu : «il continue en raison d'un principe de base, celui de croire en la personne qui est là depuis notre arrivée, de croire en ce que Koeman nous dit, qui est celui qui gère le quotidien de l'équipe, avec Alemany et moi-même. Nous écoutons les messages que Ronald nous donne sur l'état de l'équipe, sa situation, et sur la base de ce qu'il nous dit, les dirigeants nous conseillent pour prendre les meilleures décisions.»

«Si nous croyons tous que ça va bien se passer, ça va bien se passer»

Arrivé en août 2020 sur le banc barcelonais et sous contrat jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman reste toujours sur un siège éjectable selon les médias catalans. Néanmoins, le vice-président du club reste confiant. «Je pense que nous allons obtenir de bons résultats. Si j'allais au match de Valence, du Dynamo et de Madrid en pensant que nous n'allons pas les gagner, ce que je ferais serait de partager de la négativité, non seulement sur Koeman mais sur l'ensemble de l'équipe et du club. Donc, si nous croyons tous que ça va bien se passer, ça va bien se passer», a envoyé le dirigeant culé dans les colonnes de MD. Pas question donc d'être négatif dans les couloirs du Camp Nou, surtout quand on sait que Laporta et Koeman se sont rapprochés.

«Je connais parfaitement le président et c'est une personne extrêmement intuitive, qui a cette pointe de sensibilité et dans une relation, vous sentez quand une personne manque de motivation pour une raison quelconque. Ronald, évidemment, en écoutant le fameux environnement dont Joan parlait, était comme ça et le président l'a approché, lui a parlé et Ronald s'est ouvert beaucoup plus que les autres semaines, où d'autres personnes étaient impliquées dans cette relation. Et de ces conversations, le président est sorti convaincu que Ronald est la personne à qui nous devons continuer à donner cette confiance», a conclu Rafael Yuste. Des déclarations qui devraient faire plaisir à l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.