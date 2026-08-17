Mercato OL : accord trouvé entre Malick Fofana et l’AS Roma !

Le dossier Malick Fofana prend une nouvelle dimension. En effet, ce lundi soir, Fabrizio Romano a lâché une petite bombe en affirmant que l’AS Roma a trouvé un accord avec l’ailier belge et ses représentants concernant les conditions personnelles. Dans le même temps, l’OL aurait fixé toutes les conditions auprès de la Roma pour un éventuel départ.

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Autrement dit, une grande partie du travail est déjà réalisée. Les discussions entre la Roma et Fofana ont abouti, tandis que l’OL a fixé ses exigences pour laisser partir son jeune talent. Plusieurs sources italiennes évoquent notamment un montant situé autour de 40 millions d’euros pour le transfert du Belge.

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Une décision encore suspendue au dossier Rodrigo Mora

Pourtant, malgré ces avancées, le transfert n’est pas encore officiellement bouclé. La raison principale ? La Roma doit prendre une décision définitive en fonction de l’évolution du dossier Rodrigo Mora, le jeune milieu offensif du FC Porto. Pour rappel, le Portugais reste une priorité pour les dirigeants romains et les négociations ont connu plusieurs rebondissements ces derniers jours. La Roma cherche toujours à finaliser l’opération, même si les exigences de Porto ont compliqué les discussions.

Cette situation explique pourquoi le dossier Fofana reste, pour le moment, en attente. Une chose est sûre, pour la formation italienne, l’offensif lyonnais représente une option particulièrement intéressante sur le plan sportif. L’international belge apporte de la vitesse, de la percussion et sa capacité à évoluer sur le côté, un profil recherché par Gian Piero Gasperini. De son côté, le joueur aura lui l’occasion de rejoindre la capitale italienne et de disputer la Ligue des Champions. Affaire à suivre…