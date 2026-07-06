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Le PSG annonce l’arrivée d’Alessandro Longoni

Par Kevin Massampu
1 min.
Alessandro Longoni @Maxppp

Le Paris Saint-Germain officialise sa première recrue de l’été. En attendant le dénouement des dossiers Diomandé et Akliouche, le club de la capitale vient de sécuriser l’arrivée d’Alessandro Longoni, gardien italien de 18 ans. Formé à l’AC Milan, le natif de Côme a surtout brillé au sein des équipes de jeunes du club milanais, sans pour autant disputer la moindre minute en équipe première. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, l’international U18 italien (6 sélections) a signé ce lundi au PSG.

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Longoni arrive à Paris dans la peau du troisième gardien, derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, palliant par la même occasion le départ de Renato Marin. Arrivé l’été dernier de l’AS Roma, le portier italien a officiellement été envoyé en prêt, ce lundi, au CD Nacional, pensionnaire de la Liga portugaise. « Alessandro Longoni s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2031. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16. », annonce le PSG dans son communiqué de presse.

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