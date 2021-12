OL : l'analyse franche de Damien Da Silva

La suite après cette publicité

Alors qu'il a mené deux fois au score, l'Olympique Lyonnais a dû partager les points ce soir à Bordeaux (2-2). Un match nul à la saveur de défaite pour des Gones incroyablement fragiles en défense, même face à une équipe girondines aux abois en championnat. Et pour Damien Da Silva, le classement de l'OL (12e) n'est pas une surprise.

«Si on était guéri, un grand OL, on aurait remporté le match . C'était pas le cas ce soir. On n'a pas montré suffisamment sur le terrain et on repart seulement avec un point. C'est un mal, on prend bien évidemment trop de buts. On s'expose beaucoup, on doit être plus intelligents, bien équilibrés. Même à 2-2, on doit avoir les ressources pour mettre le 3ème. C'est toujours compliqué d'identifier un seul problème. Il faut travailler, discuter ensemble et c'est tout. Mentalement il faut qu'on reprenne confiance. C'est une mauvaise passe. La saison est encore longue, je pense qu'aujourd'hui, on est là où on doit être», a-t-il déclaré à Prime Video.