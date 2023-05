Man City-Real : le doublé de Bernardo Silva

Manchester City, et surtout Erling Haaland, se sont souvent cassés les dents en ce début de match sur Thibaut Courtois. Auteur d’arrêts décisifs face au Norvégien, le Belge n’a toutefois pas pu empêcher l’ouverture du score de Bernardo Silva.

Au terme d’un toro géant, le Portugais a crucifié Courtois d’une frappe petit filer. De quoi permettre aux Skyblues d’avoir un pied en finale de la Ligue des Champions. Et quelques minutes plus tard, l’ancien Monégasque est venu inscrire de la tête le but du break. 2-0 pour City, ça sent bon.

