Real Madrid : Dani Ceballos encore écarté et privé d’adieux au Bernabéu

Dani Ceballos ne fera pas partie du groupe du Real Madrid pour la rencontre face à l’Athletic Club, une absence qui acte de fait la fin de son aventure sportive au Bernabéu. Le milieu de terrain espagnol, écarté une nouvelle fois par le staff, ne pourra donc pas faire ses adieux sur le terrain devant les supporters madrilènes, dans un contexte déjà tendu avec sa direction. Son absence s’inscrit dans une fin de cycle marquée par une mise à l’écart progressive ces dernières semaines.

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Selon les informations de la presse espagnole, la relation entre Ceballos et son entraîneur, Arbeloa, s’est totalement détériorée après un différend intervenu fin avril, rendant tout retour en grâce impossible. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, avait déjà vu son temps de jeu se réduire drastiquement avant d’être définitivement sorti des plans. Sauf retournement de situation, il devrait quitter le club dans la discrétion, sans hommage sur la pelouse du Bernabéu, symbole d’une séparation devenue inévitable.