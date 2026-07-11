Lisandru Olmeta quitte le LOSC pour le Portugal

Le mercato lillois s’accélère en ce début de mois de juillet. Après avoir déjà bouclé deux arrivées (Loun Srdanovic, Başar Önal), le LOSC s’apprête à se séparer définitivement de Lisandru Olmeta. Prêté au SC Bastia la saison passée, le jeune gardien de 20 ans va en effet faire ses valises pour relever un nouveau défi à l’étranger. Malgré la douloureuse relégation du club corse au terme de l’exercice 2025-2026, le portier a pu faire ses premiers pas en professionnel, disputant 13 rencontres toutes compétitions confondues (pour 5 clean sheets).

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Fort de cette expérience, le champion d’Europe U17 (2022) et récent demi-finaliste du Mondial U20 avec l’Équipe de France s’est vu ouvrir les portes du Portugal. Un accord a été trouvé ce vendredi entre Lille et le SCU Torreense. En effet, le LOSC garde un gros pourcentage des droits économiques du joueur en cas de future vente. Autorisé par la direction lilloise à voyager ce week-end, Lisandru Olmeta va s’engager pour les trois prochaines saisons avec la formation lusitanienne selon nos informations. Si le club évolue en deuxième division, il offre un challenge sportif pour le moins atypique et excitant : vainqueur inattendu de la dernière Coupe du Portugal, le SCU Torreense disputera la Ligue Europa la saison prochaine !