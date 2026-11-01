Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

PSG : Luis Enrique a fixé un objectif clair à João Neves

Par Josué Cassé
1 min.
João Neves @Maxppp

Ce dimanche soir, João Neves a dévoilé les ambitions fixées par Luis Enrique pour lui cette saison au PSG. Le milieu de terrain portugais a révélé que son entraîneur lui avait fixé un objectif particulièrement élevé : atteindre la barre des dix buts et des dix passes décisives. Une exigence qui illustre la volonté du technicien espagnol de voir ses milieux de terrain participer activement à la production offensive parisienne.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Luis Enrique veut que je sois à 10 buts et 10 passes décisives" 😅

João Neves s'est livré à Laure Boulleau dans un entretien exclusif à retrouver mardi dans le Canal Champions Club 🖥️
Voir sur X

«Luis Enrique, il a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts, dix passes, et ça, c’est un objectif», a expliqué Neves dans un entretien accordé à Canal+. Le Portugais a également souligné l’exigence permanente de son coach : «il n’est pas content, il n’est jamais content avec nous, il veut toujours plus, plus, plus, plus». Une mentalité qui pousse le joueur de 22 ans à repousser ses limites et à prendre davantage de responsabilités dans le jeu parisien.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
João Neves
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
João Neves João Neves
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier