PSG : Luis Enrique a fixé un objectif clair à João Neves

Ce dimanche soir, João Neves a dévoilé les ambitions fixées par Luis Enrique pour lui cette saison au PSG. Le milieu de terrain portugais a révélé que son entraîneur lui avait fixé un objectif particulièrement élevé : atteindre la barre des dix buts et des dix passes décisives. Une exigence qui illustre la volonté du technicien espagnol de voir ses milieux de terrain participer activement à la production offensive parisienne.

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«Luis Enrique, il a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts, dix passes, et ça, c’est un objectif», a expliqué Neves dans un entretien accordé à Canal+. Le Portugais a également souligné l’exigence permanente de son coach : «il n’est pas content, il n’est jamais content avec nous, il veut toujours plus, plus, plus, plus». Une mentalité qui pousse le joueur de 22 ans à repousser ses limites et à prendre davantage de responsabilités dans le jeu parisien.