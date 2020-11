Mercato OM : le constat très étonnant dressé par André Villas-Boas et Frank McCourt

Cette saison, les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain ont de quoi se chambrer tour à tour au lendemain d’une soirée de Ligue des Champions vu les prestations très tristes de leurs protégés respectifs. Mais à Marseille, la défaite cinglante à Porto (3-0) ne passe pas du tout. Car pour beaucoup, elle vient confirmer définitivement que le club phocéen, qui se réjouissait tant de son retour en Ligue des Champions, ne possède pas un effectif capable de mener à front le championnat de France et la coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

Et ça, ça agace bien André Villas-Boas. « Qu’est-ce tu veux dire sur ce record (des 12 défaites consécutives en Ligue des Champions) ? Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ? C'est une honte, c’est à nous d'arrêter ça, c'est sur l’OM qu'est tombée cette merde. C’est notre parcours... Pour être faible, pour faire de la merde en Ligue des champions, tu as déjà besoin d’être là (d'être présent dans la compétition, ndlr). On est là, et on fait de la merde. C’est comme ça. Il faut absolument faire mieux, parce que c’est déjà beaucoup », déclarait-il à l'issue de la rencontre.

Les clubs huppés pas fans des Marseillais

L’OM parviendra-t-il à relever la tête ? Les doutes sont persistants, d’autant que l’ambiance en interne n’est pas au beau fixe. Dans son édition du jour, L’Equipe nous révèle que le dernier mercato olympien a fait débat. Pour rappel, l’OM s’est principalement renforcé grâce à des prêts (Cuisance, Balerdi) ou des arrivées gratuites (Nagatomo, Gueye). Et côté départs, alors qu’un exode massif était annoncé pour rééquilibrer les comptes, seul Bouna Sarr a permis à l’OM d’encaisser 10 M€.

C’est là que L’Equipe nous apprend qu’AVB a fait savoir en interne qu’il avait été très surpris de voir que de nombreux joueurs dits « bankables » n’aient reçu aucune offre de la part de clubs huppés après la belle saison 2019/2020 ponctuée par une place de vice-champion de France. Idem pour Frank McCourt qui s’est étonné du faible nombre des ventes. Et vu les prestations des stars marseillaises, certains ont compris pourquoi...