PSG : nouvelle réunion entre la direction et le CUP

Cette saison, encore plus que les autres, le PSG aura affaibli son lien avec ses supporters. D’abord à cause des performances du club, mais également des différentes polémiques comme le dossier autour du Parc des Princes ou encore l’affaire Lionel Messi. Pour tenter d’apaiser les relations entre les deux parties, la direction parisienne et le Collectif Ultras Paris s’étaient rencontrés la semaine dernière. Sans réussite.

Et selon les informations de L’Équipe, les deux clans se sont à nouveau réunis ce lundi soir. Pour rappel, le CUP a décidé de cesser ses activités à domicile et en déplacement jusqu’à la fin de la saison. Dernièrement aussi, le groupe de supporters avait publié un long message énonçant point par point les nombreux domaines qu’il faut améliorer au PSG.

