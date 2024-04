Bundesliga : Wout Weghorst et Hoffenheim s’offrent Augsburg

Hoffenheim entretient son espoir d’avenir européen. Confrontés à Augsburg ce dimanche à l’occasion de la 28e journée de Bundesliga, les joueurs de Pellegrino Matarazzo se sont imposé 3-1. En début de rencontre, l’international néerlandais Wout Weghorst avait débloqué la situation (17e, 1-0) avant d’être passeur décisif pour Kramaric trois minutes plus tard (2-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Augsbourg 36 28 -1 9 9 10 45 46 8 Hoffenheim 36 28 -5 10 6 12 48 53

Au retour des vestiaires, l’inévitable Ermedin Demirovic avait réduit l’écart pour Augsburg en inscrivant son 15e but de la saison en championnat (61e, 2-1), mais c’était finalement insuffisant puisque Bebou éteignait les espoirs adverses trois minutes après son entrée en jeu (90e, 3-1). Grâce à ce succès, Hoffenheim (8e, 36 points) revient à hauteur de son adversaire du soir, Augsburg, et à six unités de Francfort, 6e.