Paris Saint-Germain - Saint-Etienne : les compositions officielles

Premier match au Parc des Princes depuis la victoire face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0) pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, les hommes de Pochettino reçoivent Saint-Etienne pour une rencontre des extrêmes, au moins au classement, dans cette 26ème journée de championnat (rencontre à suivre en live commenté sur FM dès 21h00). Le PSG caracole en tête de la Ligue 1 tandis que les Verts, sortis de la zone de relégation il y a peu, sont 16èmes. Toutefois, Mbappé et les siens doivent se racheter après leur défaite à Nantes le week-end dernier (1-3). L’ASSE quant à elle veut confirmer son regain de forme depuis quelques semaines.

Mauricio Pochettino compte ce soir sur le retour au Parc de la MNM pour briller. Première fois que Mbappé, Neymar et Messi sont titularisés ensemble à la maison depuis le 20 novembre dernier et une rencontre face à Nantes (victoire 3-1 avec notamment un but de Mbappé et un de Messi). Marco Verratti, suspendu, c'est Danilo qui occupera le poste de sentinelle. Dans les cages, comme souvent, le coach argentin alterne. C'est donc au tour de Donnarumma d'occuper le poste. Côté stéphanois, Pascal Dupraz fait confiance à ses hommes en forme, notamment en défense avec la titularisation de Sacko, Mangala, Nadé et Kolodziejczak. Au milieu, Boudebouz et Camara sont bien présents. En attaque Khazri, incertain avant la rencontre, est absent et n'est même pas dans le groupe. Bouanga est donc accompagné de Nordin devant.

Les compositions d’équipe :

Paris-SG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Wijnaldum – Messi, Mbappé, Neymar

Saint-Etienne : Bernardoni – Gourna, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak – Camara, Youssouf, Boudebouz – Bouanga, Nordin