Ligue des Champions : l’équipe type de la saison dévoilée

Clap de fin pour cette saison de Ligue des Champions 2025-26. En attendant le début de la Coupe du Monde 2026, la saison s’est terminée par la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal, à Budapest (1-1, 5-4 t-à-b). Un "back-to-back" pour la formation parisienne, qui a encore fait sensation pour la deuxième saison consécutive. Et ce dimanche, l’UEFA a dévoilé son équipe-type de la saison en Ligue des Champions avec quelques surprises et plusieurs stars absentes du onze.

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Le panel d’observateurs de l’instance dirigeante du football européen a ainsi opté pour un 4-4-2 en place devant David Raya, gardien le plus régulier tout au long de la compétition, mais qui n’a pu éviter la défaite en finale d’Arsenal, malgré un penalty arrêté devant Nuno Mendes. Autre perdant de cette séance de tirs au but : Gabriel. Le solide défenseur central des Gunners avait loupé son penalty et offert la Ligue des Champions aux Franciliens, mais a tout de même été récompensé par sa très belle saison et a été accompagné de son compatriote et capitaine du PSG, Marquinhos.

Cinq Parisiens, trois Gunners

Sur les ailes, on retrouve justement Nuno Mendes sur son flanc gauche, accompagné par un premier non-finaliste : Marcos Llorente, de l’Atlético de Madrid. Au milieu de terrain, Declan Rice, encore étincelant en finale, a logiquement été associé à Vitinha pour sa régularité. Devant eux, on retrouve le meilleur joueur de la saison de C1 : l’ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, accompagné par l’international français Michael Olise, également auteur d’une très belle campagne avec le Bayern Munich.

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👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season… #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Devant, c’est le buteur du Bayern Munich qui a également été choisi : Harry Kane, avec 14 réalisations, aux côtés d’Ousmane Dembélé, vainqueur de la compétition et auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres. Une belle équipe composée donc d’un joueur de l’Atlético de Madrid, deux du Bayern Munich, trois d’Arsenal et cinq du PSG. À noter, l’absence de Vinicius Jr, meilleur passeur de la compétition avec 7 passes décisives, mais surtout celle de Kylian Mbappé, pourtant meilleur buteur de la saison avec 15 réalisations, mais qui a connu une élimination dès les quarts de finale.