MU : Solskjaer compte déjà sur Amad Diallo !

Recruté par Manchester United en octobre dernier pour 21 millions d'euros, avec un possible bonus de 20 millions d'euros supplémentaires, Amad Diallo, tout juste 18 ans, est considéré comme un futur talent du football mondial. À tel point que Solkjaer compte déjà sur lui et ne souhaite pas le prêter pour les six prochains mois de la saison.

Selon les informations d'ESPN, l’Atalanta, club du jeune Ivoirien avant son transfert du côté de United, a tenté de se faire prêter le joueur pour le reste de la saison. Gasperini souhaitait que le joueur reste avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison. « Il est clair qu'il va à Manchester United, mais il pourrait encore rester ici quelques mois avec nous. Je l'aime beaucoup, il n'a que 18 ans. J'aimerais qu'il reste jusqu'en juin, évidemment cela dépend de son club. C’est une solution interne au club qui pourrait être très intéressante, même si l'équipe va bien » avait-il lancé. Toujours selon ESPN, les Red Devils seraient sur le point d’obtenir un permis de travail britannique qui permettrait à l’ailier né en Côte d'Ivoire d’intégrer le groupe ce mois-ci.