PSG : Sergio Ramos a fait son choix pour la saison prochaine

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Sergio Ramos a vécu une saison plus que compliquée, où ses performances se comptent sur les doigts d'une main. Alors que le Championnat doit arriver à son terme dans seulement huit journées, l'ex-défenseur central du Real Madrid n'a disputé que quatre journées de Ligue 1 (1 but) et une seule rencontre de Ligue des Champions. Des statistiques clairement insuffisantes et Leonardo, le directeur sportif parisien, ne l'a pas caché. «On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets», expliquait-il dans L'Équipe.

La suite après cette publicité

Cependant, Sergio Ramos (36 ans) reste lié au PSG jusqu'en 2023 et compte bien y rester jusqu'à l'expiration de son contrat. Selon les dernières informations de RMC Sport, le défenseur espagnol serait maintenant guéri de toute blessure et le Champion du Monde 2010 «sait qu'il n'a pas répondu aux attentes du club sur cet exercice 2021-2022. Il tient à montrer qu'il est encore capable de gagner des titres en restant à Paris», auraient confié les proches du joueur. Une décision sera prochainement prise pour son avenir en fonction de son état de santé.