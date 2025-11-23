Le FC Barcelone et l’AS Monaco au coeur d’une polémique en RD Congo

En juin dernier, la RDC a noué un partenariat avec plusieurs gros clubs européens, à l’image du FC Barcelone, de l’AS Monaco ou encore de l’AC Milan. Un juteux contrat de sponsoring qui va permettre au Barça de récolter 44 millions d’euros sur 4 ans. Dans son communiqué publié après l’officialisation du partenariat, l’ASM évoquait de son côté un accord qui « ambitionne de contribuer au développement du football congolais et d’amplifier le rayonnement international de la RDC. »

En République Démocratique du Congo pourtant, cette exposition et cette stratégie pour promouvoir le pays ne font pas l’unanimité. Olivier Kamitatu, politique et opposant au président de la RDC, Félix Tshikedi, a poussé un sacré coup de gueule au micro de L’Équipe : « Ce sponsoring est probablement l’une des décisions les plus scandaleuses que les autorités de la RDC n’aient jamais prises. Nous avons près de 28 millions de Congolais qui souffrent de la faim, 5 millions d’enfants qui souffrent de malnutrition. Mais la population apprend que nous finançons des clubs prestigieux et très riches… Et s’il y a un objectif touristique, c’est totalement idiot. » Deux citoyens congolais vivant en France ont aussi déposé une plainte sur le contrat Monaco - RD Congo, laquelle est toujours en cours d’analyse.