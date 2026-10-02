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La FFF réfléchit à la création d’un « Hall of Fame » pour honorer les légendes des Bleus

Par Sasha Nahon
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

La Fédération française de football travaille sur la création d’un « Hall of Fame » consacré aux grandes figures de l’équipe de France, selon les informations du Late Football Club sur Canal +. L’objectif serait de mettre en place un cadre officiel permettant de rendre hommage aux joueurs, sélectionneurs et autres personnalités ayant marqué l’histoire des Bleus. Ce Panthéon pourrait être installé dans les locaux de la FFF ou à proximité et devrait voir le jour dans le courant de l’année à venir, même si aucune date précise n’est encore arrêtée.

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Didier Deschamps devrait naturellement faire partie des personnalités mises à l’honneur. Un hommage à l’ancien sélectionneur serait notamment envisagé pour 2027. Jusqu’à présent, la Fédération ne disposait pas de règles ou de dispositif clairement établi pour célébrer ses anciennes légendes. Ce futur « Hall of Fame » doit justement permettre d’institutionnaliser ces hommages et de conserver la trace de ceux qui ont marqué l’histoire de l’équipe de France.

Pub. le - MAJ le
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