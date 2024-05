PSG : Kylian Mbappé envoie un message fort aux Ultras

L’annonce est finalement tombée ce vendredi soir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne continuerait pas l’aventure avec le Paris Saint-Germain. «Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche», a-t-il notamment expliqué.

Après l’annonce de son départ, la star parisienne a tenu à adresser un mot aux supporters du Collectif Ultras Parisiens (CUP) : «Je voulais vous remercier. Ce n’est pas encore terminé parce qu’il y a encore une finale (de Coupe de France, contre Lyon). C’était important de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Pour ma famille, pas seulement pour le côté sportif, mais aussi pour le côté humain. C’était important pour moi de revenir ici à Paris. De grandir en tant que joueur et aussi en tant qu’homme. Les souvenirs que je garde avec les joueurs, ce sont plus les souvenirs humains. Les émotions, toutes les ambiances. Ce sont les choses que je veux retenir, plus qu’un but. J’ai eu la chance de faire partie de ce club. Je pense que les gens ne réalisent pas trop ce que cela fait de jouer au PSG», a-t-il expliqué, dans des propos relayés par RMC. Les supporters parisiens ont dû apprécier.