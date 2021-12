Aston Villa : la vaccination, l'un des critères importants pour le mercato de Steven Gerrard

Ces dernières semaines, la Premier League est touchée par une grosse vague de cas positifs au Covid-19, plus que lors de la première en mars 2020. Une montée des contaminations qui amène les clubs à adapter leur recrutement à cette situation. C'est le cas notamment de l'entraîneur d'Aston Villa Steven Gerrard, qui a affirmé que le statut vaccinal d'un joueur sera un critère pour sa liste des renforts souhaités lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier 2022. Bien que Gerrard ait commencé par dire qu'il n'y avait pas «encore réfléchi», il a ensuite expliqué que cela serait pris en compte.

«Nous sommes très minutieux et détaillés en ce qui concerne notre processus de recrutement, a déclaré le coach des Villans, avant de poursuivre. J'ai été vraiment impressionné par Johan (Lange, le directeur sportif, ndlr) et les gars qui l'entourent dans le recrutement et le scouting en termes de détails et de travail que j'ai vu jusqu'à présent. Nous regardons tout. Je suis donc certain que le sujet sera abordé. Mais nous prendrons évidemment des décisions au fur et à mesure que nous déciderons qu'une certaine personne est celle qui pourrait venir et nous rendre meilleurs. Nous passerons la question au peigne fin. Mais je ne pense pas que ce soit à moi de faire des commentaires sur ce que je ferais ou ne ferais pas dans cette situation. Mais cela ferait certainement partie des conversations en arrière-plan.»