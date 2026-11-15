Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Équipe de France : Konaté pointe du doigt les axes de progression

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ibrahima Konaté sous le maillot des Bleus @Maxppp
France 2-1 Turquie

Après sa défaite face à l’Italie, l’équipe de France a retrouvé le sourire en validant sa qualification grâce à une victoire contre la Turquie (2-1), ce dimanche, lors de la dernière journée de la Ligue des Nations. Les Bleus ont assuré l’essentiel malgré une fin de rencontre plus délicate, avec un but turc sur corner qui a relancé le suspense. Un succès important pour les hommes de Zinédine Zidane, qui terminent cette semaine internationale sur une note positive.

La suite après cette publicité

Interrogé par TF1 au coup de sifflet final, Ibrahima Konaté a insisté sur l’importance de cette qualification et sur les axes de progression du groupe. « C’était important de se qualifier et de gagner après la défaite contre l’Italie. Maintenant, on doit toujours s’améliorer. La deuxième mi-temps était mieux, notamment dans le pressing et dans ce que demande le coach. C’est encore tout frais avec le coach. On va continuer à travailler », a expliqué le défenseur, avant de revenir avec humour sur le but encaissé sur corner. « On peut mettre un autre but ou maintenir le score. C’est bête sur un corner de ne pas marquer son joueur. Je ne sais pas c’est qui au marquage, mais je vais le prendre dans le vestiaire », a-t-il lancé dans un sourire.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier