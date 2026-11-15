Équipe de France : Konaté pointe du doigt les axes de progression

Après sa défaite face à l’Italie, l’équipe de France a retrouvé le sourire en validant sa qualification grâce à une victoire contre la Turquie (2-1), ce dimanche, lors de la dernière journée de la Ligue des Nations. Les Bleus ont assuré l’essentiel malgré une fin de rencontre plus délicate, avec un but turc sur corner qui a relancé le suspense. Un succès important pour les hommes de Zinédine Zidane, qui terminent cette semaine internationale sur une note positive.

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Interrogé par TF1 au coup de sifflet final, Ibrahima Konaté a insisté sur l’importance de cette qualification et sur les axes de progression du groupe. « C’était important de se qualifier et de gagner après la défaite contre l’Italie. Maintenant, on doit toujours s’améliorer. La deuxième mi-temps était mieux, notamment dans le pressing et dans ce que demande le coach. C’est encore tout frais avec le coach. On va continuer à travailler », a expliqué le défenseur, avant de revenir avec humour sur le but encaissé sur corner. « On peut mettre un autre but ou maintenir le score. C’est bête sur un corner de ne pas marquer son joueur. Je ne sais pas c’est qui au marquage, mais je vais le prendre dans le vestiaire », a-t-il lancé dans un sourire.