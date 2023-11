Le sale coup que prépare le PSG au Real Madrid

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Une chose semble sûre, notamment suite aux informations publiées par Le Parisien, même le principal concerné ne sait pas forcément où il jouera la saison prochaine. Il n’a pas encore décidé et va prendre un temps pour réfléchir et analyser la situation. Autant dire que le Paris Saint-Germain peut encore y croire, et ce même si pour le moment, sa prolongation ne semble pas avoir avancé du tout. Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel pour démentir toute discussion en coulisses avec le Bondynois ce week-end.

Ce lundi, la presse espagnole en rajoute une couche et revient sur ce fameux communiqué envoyé par le club de la capitale espagnole samedi. Comme beaucoup s’en doutaient, le Real Madrid veut se laver les mains et éviter toute éventuelle sanction demandée par le PSG, qui, en cas de discussions entre les Merengues et son joueur, pourrait bel et bien déposer une plainte.

Le Real Madrid préfère anticiper

Comme l’explique Defensa Central, c’était - et c’est encore - visiblement bien le plan du Paris Saint-Germain. Les Parisiens veulent que les Madrilènes soient sanctionnés parce qu’ils estiment que Florentino Pérez et ses hommes ont discuté avec l’attaquant dans leur dos, mais le Real Madrid a ainsi tenté de déjouer les plans de Nasser Al-Khelaïfi. D’où le ton implacable et fort employé dans ce communiqué qui évoque notamment des « spéculations sur de prétendues négociations » lancées par des médias et des « informations catégoriquement fausses ».

Est-ce que ce communiqué sera suffisant pour éviter des sanctions ? On le saura bientôt, mais du côté de Madrid on a en tout cas cherché à se protéger au maximum. C’est aussi pour cette raison que Florentino Pérez se montre très prudent et parfois ironique lorsqu’il évoque le cas Mbappé publiquement. Ce qui est sûr, c’est que le Paris Saint-Germain l’a mauvaise…