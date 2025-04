Manchester City : Pep Guardiola allume brutalement l’un de ses joueurs

Hier, Pep Guardiola n’était pas de très bonne humeur après le derby entre Manchester United et Manchester City. Outre le résultat (0-0), le technicien espagnol n’a pas du tout apprécié l’attitude de certains fans des Red Devils, qui ont insulté les proches de Phil Foden, en particulier sa mère. Ce qui a révolté l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du Barça. «Honnêtement, je ne comprends pas l’attitude des gens qui s’en prennent à la mère de Phil. C’est un manque d’intégrité, de classe, et ils devraient avoir honte. C’est un manque de classe. Mais ce n’est pas la faute de Manchester United, ce sont les gens au stade qui sont fautifs.» Irrité, Guardiola a poursuivi face aux médias, qui l’ont interrogé sur la rencontre et ses choix, notamment celui d’aligner Matheus Nunes au poste de latéral droit.

«Il n’est pas assez intelligent»

Une décision qui a fait parler puisque ce dernier est un milieu de terrain de métier et qu’il a performé à ce poste au Sporting CP puis à Wolverhampton. Ce qui avait d’ailleurs attiré l’attention des Cityzens, qui n’avaient pas hésité à investir 62 M€ sur lui au mercato d’été 2023 après l’échec du transfert de Lucas Paqueta (West Ham). Mais à écouter Guardiola, Matheus Nunes ne répond pas vraiment à ses attentes. « Il peut devenir un bon latéral droit grâce à son physique. Je ne pense pas qu’il soit un joueur pour jouer au milieu, car il n’est pas assez intelligent et n’a pas le sang-froid nécessaire. Il a un talent incroyable et apprend beaucoup… Les arrières latéraux font toujours de grosses erreurs, quand ils centrent au second poteau, là où vous êtes, ils sont toujours endormis. Et il a très bien défendu deux ou trois centres de Bruno Fernandes, de Dorgu. Il a le physique pour le faire, il sait jouer à ce poste et il a beaucoup aidé.»

Le coach, qui a malgré tout fait quelques éloges sur Nunes, a ajouté : «quand nous avons commencé la saison et que j’ai dit que nous allions jouer avec Matheus comme arrière droit et Nico O’Reilly à l’arrière gauche, vous m’avez dit : "De quoi parlez-vous ?" Mais c’est comme ça.» Des déclarations qui font parler ce lundi matin. En Espagne, Marca a écrit à ce sujet : «l’échec du "nouveau Rodri" de City, que Guardiola a déjà condamné, considérant qu’il n’est "pas assez intelligent" pour le poste et le place arrière droit. » Au Portugal, A Bola évoque aussi le cas de l’international lusitanien aux 6 capes, tout en envoyant un tacle au coach espagnol.

Il était l’un des meilleurs du monde selon Guardiola

«Guardiola critique Nunes. Il y a trois ans, lors de la victoire 5-0 de Man City contre le Sporting CP, Pep Guardiola a déclaré que Matheus Nunes était "l’un des meilleurs joueurs du monde", finissant par le recruter de Wolverhampton à l’été 2023. Ce dimanche, après le match nul du derby de Manchester, l’Espagnol semble avoir changé d’avis. L’international portugais a joué au poste d’arrière droit, même en raison d’absences dans l’équipe des Citizens. L’entraîneur espagnol a expliqué qu’il considérait l’international portugais comme un « bon » arrière droit et a même déclaré qu’il n’avait pas la capacité de jouer au milieu de terrain.» En Angleterre, les propos de Guardiola font aussi couler de l’encre.

Le Manchester Evening News est revenu sur la sortie de l’entraîneur mancunien sur le joueur, qui a été à la hauteur en tant que latéral droit pour le média anglais. En revanche, le MEN s’inquiète pour son avenir. Les déclarations de Guardiola sur son manque d’intelligence au poste de milieu montrent clairement qu’il ne compte pas sur lui dans l’entrejeu. De plus, la publication anglaise rappelle : «City a pour priorité de recruter un arrière droit cet été, et si Nunes ne peut pas jouer au poste pour lequel ils l’ont signé, il devra peut-être être transféré.» Après seulement deux saisons passées à Manchester City, le joueur dont le contrat prendra fin en juin 2028 (3 buts, 8 assits en 33 matches toutes compétitions confondues) arrive déjà à un premier tournant de son aventure. Une aventure durant laquelle il n’a pas vraiment brillé pour le moment.