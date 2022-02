Ajax : Noussair Mazraoui veut toujours jouer pour le Maroc

Ecarté de la sélection marocaine par Vahid Halilhodzic, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui n'a plus porté le maillot des Lions de l'Atlas depuis le 13 novembre 2020 et une victoire face à la Centrafrique en qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Depuis, le joueur de 24 ans n'entre plus dans les plans du sélectionneur bosnien après une mésentente entre les deux hommes lors d'un rassemblement datant de l'an passé.

Au micro de beIN Sports, l'Ajacide a confié son envie de retrouver la sélection : «j’aimerais revenir car je sais que les supporters le veulent. Des choses ridicules se sont passées entre le coach et moi, il n’y a aucune communication ce qui rend les choses plus difficiles. (...) Je dis aux supporters marocains que je veux vraiment jouer pour l’équipe nationale et je suis prêt», a-t-il déclaré durant l'entretien. Le message est passé à Coach Vahid. S'il a tourné la page, le Bosnien sait maintenant qu'il peut compter sur lui pour les barrages face à la République Démocratique pour un ticket à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.