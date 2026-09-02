Strasbourg annonce un 23e départ
Recruté par Strasbourg durant l’été 2025 en échange de 10,5 M€, le défenseur irlandais Andrew Omobamidele (24 ans) quitte provisoirement le club français après 54 rencontres disputées avec le RCSA. Il s’agit du 23e joueur à plier bagage cet été.
𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘄 𝗢𝗺𝗼𝗯𝗮𝗺𝗶𝗱𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲́ 𝗮̀ 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 2, 2026
Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt d’Andrew Omobamidele au RSC Anderlecht, pensionnaire de première division belge.
Le communiqué complet ➡️ https://t.co/kHFsPD81bX pic.twitter.com/zoLzUAn84Z
Le Britannique a été prêté en Belgique. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt d’Andrew Omobamidele au RSC Anderlecht, pensionnaire de première division belge », annonce le club alsacien dans son communiqué.
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