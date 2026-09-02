Strasbourg annonce un 23e départ

Recruté par Strasbourg durant l’été 2025 en échange de 10,5 M€, le défenseur irlandais Andrew Omobamidele (24 ans) quitte provisoirement le club français après 54 rencontres disputées avec le RCSA. Il s’agit du 23e joueur à plier bagage cet été.

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𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘄 𝗢𝗺𝗼𝗯𝗮𝗺𝗶𝗱𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲́ 𝗮̀ 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁



Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt d’Andrew Omobamidele au RSC Anderlecht, pensionnaire de première division belge.



Le communiqué complet ➡️ https://t.co/kHFsPD81bX pic.twitter.com/zoLzUAn84Z — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 2, 2026

Le Britannique a été prêté en Belgique. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt d’Andrew Omobamidele au RSC Anderlecht, pensionnaire de première division belge », annonce le club alsacien dans son communiqué.