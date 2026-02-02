Le LOSC a trouvé son nouvel attaquant !

Hamza Igamane absent jusqu’à la fin de saison, Osame Sahraoui opéré d’une pubalgie. Le LOSC savait que cette dernière ligne droite du mercato hivernal allait être consacrée à la recherche d’un nouveau buteur. Dans cette optique, les hautes sphères lilloises ont multiplié les pistes au cours des dernières heures. De Mathis Abline à Jhon Duran, les noms ont fusé. En vain.

Confronté à une série d’échecs mais bien décidé à renforcer sa ligne d’attaque, à l’heure où seul Olivier Giroud peut évoluer dans une position de numéro 9, le LOSC semble finalement avoir trouvé son bonheur. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le club nordiste fonce sur un certain Noah Edjouma, attaquant prometteur de Toulouse.

Le LOSC fonce sur Edjouma

Ailier créatif de 20 ans, capable d’évoluer en pointe ou dans une position plus reculée de faux numéro 9, Edjouma a disputé 13 matches toutes compétitions confondues cette saison. Séduit par le profil du franco-camerounais, habile dans le un contre un, le LOSC a donc décidé de jeter son dévolu sur lui. L’écurie nordiste et le TFC discutent ainsi depuis plusieurs jours autour d’un transfert de quelques 5 M€ de l’international Espoirs français.

Le quotidien précise que les discussions sont en bonne voie et que le club nordiste dispose de solides arguments pour convaincre le gaucher d’1m82. D’une part, Bruno Génésio a toujours été réputé pour sa capacité à développer des jeunes talents. D’autre part, la formation lilloise reste une habituée des joutes européennes. De quoi satisfaire Noah Edjouma ? Réponse dans quelques heures…