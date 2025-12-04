Thomas Frank exaspère déjà tout le monde à Tottenham

Thomas Frank se retrouve au centre des critiques à Tottenham après le nul contre Newcastle (2-2) et la nouvelle défaite à domicile contre Fulham (1-2), aggravant une série de 6 matchs sans victoire à domicile. L’entraîneur de 52 ans a de nouveau pris position face aux supporters, estimant que le club n’avait pas encore mérité les grandes attentes placées en lui : « avoir de grandes attentes, ce n’est pas un problème si on a aussi mérité de les satisfaire, ce qui, je crois, n’a pas été notre cas. » Frank a défendu son gardien Guglielmo Vicario, hué après une erreur ayant conduit au deuxième but, qualifiant ces réactions d’« inacceptables » et accusant certains supporters de ne pas être de « vrais fans ».

Malgré un début de saison compliqué et des tensions avec les supporters, Frank reste confiant dans le soutien de la direction selon le Daily Mail. Avec Tottenham actuellement 11e en Premier League et au milieu de tableau en Ligue des Champions (16e), il souligne la nécessité de patience : « chaque club à succès a pris du temps… On peut gagner une année ou deux, mais impossible de maintenir ce succès si on ne construit pas quelque chose de durable. » Pour l’entraîneur danois, l’heure n’est pas à céder à la pression des résultats immédiats.