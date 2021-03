PSG : Marquinhos veut voir Neymar et Mbappé évoluer ensemble

Entre la covid, les blessures et les suspensions, cela fait un moment que Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas joué ensemble. Depuis le dernier pépin physique du Brésilien, le Français est devenu le fer de lance de l'attaque du PSG, en témoigne son triplé face au Barça. « ça a boosté sa confiance », rapporte Marquinhos sur les ondes de RTL ce vendredi. À quelques jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions, le capitaine parisien a estimé que l'un n'était pas meilleur sans l'autre, bien au contraire.

« Non, on ne peut pas rentrer dans des histoires comme ça. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Nous, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu lui demandes à Kylian je pense que lui il préfère aussi quand il a Ney à côté de lui ». Si le numéro 10 du PSG sera encore absent face à Brest ce week-end en Coupe de France, il devrait en revanche faire son retour face à son ancien club en C1. Réponse mercredi prochain.