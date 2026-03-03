Ruud Gullit : "le football est devenu horrible, j’ai décidé d’arrêter de regarder"

Le vrai football est-il en train de mourir ? C’est en tout cas ce que pense Ruud Gullit. Dans un podcast avec Ziggo Sport, l’ex-international néerlandais et joueur de Chelsea a lourdement critiqué l’évolution du football en prenant en exemple le choc entre Arsenal et Chelsea. Une rencontre qu’il a trouvée médiocre et qui, selon lui, symbolise une mauvaise évolution du jeu.

«J’ai décidé d’arrêter de regarder le football. Je n’apprécie plus notre sport. J’ai regardé Arsenal contre Chelsea, quel match de football complètement nul. Je vois des joueurs essayer de créer des corners, essayer de créer des remises en jeu, je vois des ramasseurs de balles prêts à donner des serviettes aux joueurs. Le football est devenu absolument horrible. J’espère que ce n’est pas la voie que nous sommes en train de prendre. J’attends des joueurs qui oseront à nouveau affronter les défenseurs, quelqu’un comme Lamine Yamal. La joie me manque. Je n’apprécie tout simplement plus le football. Tout le monde exécute des tâches sur le terrain. Où sont les joueurs qui dribblent ? Où sont les joueurs qui ont des couilles ? Tout le monde passe, passe, passe et encore passe». Un sentiment de plus en plus partagé, surtout sur le niveau récent de la Premier League.