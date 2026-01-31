Mercato : Rennes se débarrasse d’un flop !

L’aventure de Léo Ostigard n’aura pas eu l’effet escompté à Rennes. Recruté en provenance du Napoli pour stabiliser la défense bretonne à l’été 2024, le roc norvégien a finalement été décevant en Bretagne. Après une demi-saison à 18 rencontres, Ostigard a été prêté à Hoffenheim pour finir la saison dernière. L’été dernier, Ostigard a ensuite été prêté au Genoa car il ne rentrait pas dans les plans d’Habib Beye.

Et après une première partie de saison satisfaisante en Italie, le Genoa a décidé de lever l’option d’achat du défenseur de 26 ans. C’est ce qu’a indique le SRFC dans un communiqué paru ce samedi : «prêté en Serie A depuis le début de la saison, Leo Østigård est définitivement transféré au Genoa. Bonne route Leo, en club et en sélection.»