Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Manchester City : l’incroyable passe décisive en coup du foulard de Rayan Cherki !

Par Allan Brevi
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
Man City 3-0 Sunderland

Rayan Cherki a illuminé l’après-midi de Manchester City d’un geste venu d’ailleurs. Face à Sunderland, l’international français a délivré une passe décisive exceptionnelle à Phil Foden… d’un coup du foulard parfait, exécuté avec une maîtrise technique rare. Un centre aérien millimétré, déposé sur la tête de Foden, qui n’a eu qu’à conclure.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
LE COUP DU FOULARD DE CHERKI POUR FODEN 🤯

L'inspiration magnifique du Français pour s'offrir sa deuxième passe décisive 🇫🇷

#MCISUN | #PremierLeague
Voir sur X

Déjà auteur d’une première passe décisive plus tôt dans le match, sur la frappe splendide de Ruben Dias pour l’ouverture du score, le Français a encore brillé en s’offrant une prestation complète. Avec désormais 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Cherki s’impose comme l’une des plus belles inspirations du City de Guardiola cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki
Phil Foden

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Phil Foden Phil Foden
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier