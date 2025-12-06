Manchester City : l’incroyable passe décisive en coup du foulard de Rayan Cherki !

Rayan Cherki a illuminé l’après-midi de Manchester City d’un geste venu d’ailleurs. Face à Sunderland, l’international français a délivré une passe décisive exceptionnelle à Phil Foden… d’un coup du foulard parfait, exécuté avec une maîtrise technique rare. Un centre aérien millimétré, déposé sur la tête de Foden, qui n’a eu qu’à conclure.

Déjà auteur d’une première passe décisive plus tôt dans le match, sur la frappe splendide de Ruben Dias pour l’ouverture du score, le Français a encore brillé en s’offrant une prestation complète. Avec désormais 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Cherki s’impose comme l’une des plus belles inspirations du City de Guardiola cette saison.